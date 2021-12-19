2021台北馬拉松於今天上午開跑，有7名跑者6男1女因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手為OHCA狀態。

台北市體育局表示，經賽事醫護組緊急處理已經恢復生命跡象，並後送鄰近醫院，留院觀察中，將持續追蹤跑者狀況，並至醫院探望關心。