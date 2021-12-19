台北馬拉松7跑者送醫 北市：均已恢復意識 12:002021/12/19 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2021台北馬拉松於今天上午開跑，共有7名跑者送醫，所幸均已恢復意識。（北市府提供／楊亞璇台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2021台北馬拉松於今天上午開跑，有7名跑者6男1女因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手為OHCA狀態。 台北市體育局表示，經賽事醫護組緊急處理已經恢復生命跡象，並後送鄰近醫院，留院觀察中，將持續追蹤跑者狀況，並至醫院探望關心。 《台北股市》2022年台股5主軸領漲 傳金4族群可期 《造紙股》台北馬拉松明開跑 華紙助環保減碳 #跑者 #台北馬拉松 #送醫 #選手 #醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園群聚防疫旅館清消完 竟還驗出病毒 04:102021/12/19 藝文副刊 整頓娛樂圈亂象 大陸頻出重拳 04:102021/12/19 焦點要聞 台北老爺 外帶年菜早鳥開跑 04:102021/12/19 產業．科技 台北馬今晨低溫中開跑！ 5跑者昏倒送醫 09:252021/12/19 社會 北巿精華5區量縮價增 11:302021/12/19 房市新訊 自我療癒 趙偉婷跑步紓壓 04:102021/12/19 焦點要聞 簡秀枝》25歲短命天才 無視學運退學 09:092021/12/19 生活 蔡英文817萬票在公投腰斬 施正鋒：民進黨盛及而衰的警訊 08:292021/12/19 政治 擺脫病痛遺容慈祥 陳松勇此生無憾 04:102021/12/19 娛樂新聞 春節境外返鄉估1.2萬人 南市府嚴陣以待 04:102021/12/19 地方新聞 藍湧檢討聲浪 侯友宜：願承擔 04:102021/12/19 焦點要聞 生活熱門新聞 不是王力宏！哪個名人劈腿最震撼 網一面倒點名他：沒有對手 - 生活 剉咧等？印度神童看衰未來半年經濟 曝3投資解方 - 生活 印度神童稱Omicron是好兆頭 預言疫情將在這天結束 - 生活 台灣演藝圈清流是誰？網一面倒喊他：愛妻代表 - 生活 王力宏再爆陰險黑歷史！12年前控羅志祥買榜 1舉動差點害死周杰倫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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