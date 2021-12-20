曾推薦甄試考上台大醫學院某研究所的林姓男子，因愛好未成年少女的「蘿莉控」，他涉嫌在2016年起於網路角色扮演，誘騙未成年少女提供裸照、猥褻不雅照，滿足其性癖好，再透過同好網路群組分享，初估至少百餘名少女受害，一審遭判3年，檢察官不服上訴，高等法院審理後，認定82罪，改判他106年10月的刑期，另外宣告34個月刑期得易科罰金，仍可上訴。

刑事局在2016年底接獲國中女生報案，指同學告訴她，有裸體不雅照在網路遭散布。警方循線從網路論壇、IP等著手偵查，6月逮捕鄭姓等6嫌，他們涉嫌利用國外網站存取照片，再於捷克論壇等處張貼散布，並賺取網路點閱率廣告收益，獲利約50萬。警方從6嫌電腦查扣檔案約400G。

專案小組向上溯源追查，持搜索票與拘票至北市中山區逮捕林嫌，林坦承「就愛未成年，不愛成年的。」但他強調沒與被害少女見過面。警方從他電腦查扣含有少女不雅猥褻照片、影片的檔案約120G，統計被害少女超過百餘人，平均每人檔案1G，且檔案夾都標註被害人的學校、年級與網路暱稱。

警方調查，林嫌當年從某科技大學畢業，曾推甄上台大醫學院某研究所，即將入學，豈料卻犯下兒少性剝削的大案。

警方發現，林嫌是於LINE、beetalk、臉書私訊方式隨機搭訕國小、國中、高中少女，用假身分、大頭照，分別假扮同儕或假戀愛方式，獲取信任後，以欣賞身體等理由，騙取少女裸照，還會指導拍攝姿勢。

一審林嫌僅判3年，但檢察官不服上訴，高院認定林男犯下拍攝裸照共82罪，60罪分別宣告刑期1年4月，另外22罪宣告1年2月，總計宣告高達106年10月的刑期，均不得易科罰金。至於分享照片有8罪，宣告30個月的刑期，得易科罰金，仍可上訴。