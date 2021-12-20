李靚蕾核彈級指控王力宏婚後約砲召妓，從昨日到今天一連串回擊王爸、Yumi、王力宏，讓網友大呼過癮。當事人王力宏「左思右想」後，今中午在臉書發布道歉聲明，馬上湧入許多網友留言批評，不少官方社群小編也趁勢搭上順風車，詼諧留言內容也讓不少人笑翻。

不少官方粉專都到王力宏貼文下方蹭熱度，像是「新北消防發爾麵」粉專小編，留言「火勢熄滅，辛苦了…大家一定要注意居家的用火用電安全」，讓1.5萬人跟著按讚。

台中市政府警察局「TCPB局長室」小編也趁機宣導「看大家中午都不休息。再次宣導酒後不要開車」。國道公路警察局小編則是呼籲「熬了太多夜了，記得不要疲勞駕駛」。

遊戲「麻將-明星3缺1」小編則抱怨說「這幾天我們玩家都被你吸走了，感謝你把玩家歸還給我，善哉善哉」。台鈴機車Suzuki Motorcycle TW小編則留言，「我連午餐都不敢去買，總算被我等到」。不少回文都讓網友們頻頻笑到按讚。