張學友今在香港舉辦視訊記者會，宣傳《A CLASSIC TOUR學友‧經典》影音記錄商品。（環球音樂提供）

張學友今在香港舉辦視訊記者會，宣傳《A CLASSIC TOUR學友‧經典》影音記錄商品。（環球音樂提供）

張學友今在香港舉辦視訊記者會，宣傳《A CLASSIC TOUR學友‧經典》影音記錄商品。（環球音樂提供）

「歌神」張學友《A CLASSIC TOUR學友‧經典》影音記錄商品預購席捲全亞洲！今(21日)在香港半島酒店舉行線上記者會。他在2019年世界巡迴演唱會結束後就回歸家庭，被問到如何平衡工作與家庭時，他說：「我唱完以後就不再出現，我沒出來2、3年了，非常平衡的。」而他的居家生活相當規律，不僅是民主爸爸，還成了家務達人。

張學友分享近況表示，除了練歌、打球健身，他每天都會照顧寵物、倒垃圾，家裡有養狗和烏龜，疫情期間他足不出戶，甚至學會用洗衣機、洗碗機，還會炒飯煮麵，「我真的可以感受家庭主婦的辛苦，那工作是永遠不會完的、是每天都是一樣的，我做233場演唱會好像滿厲害，他們做365天是很佩服的。」外傳張學友有經濟危機而抛售豪宅，他今也澄清「網上看到不實傳聞，是對我很大的誤解，我是有存錢習慣的，現在還可以，放心！」

張學友與羅美薇婚後育有兩個女兒，在家中的娛樂是跟家人「看看劇、做家務，跟女兒講講他們的功課，都算是娛樂，日常生活就每天都這樣子，事實上也沒關係，期待也是一種娛樂，期盼去旅遊、看看外面、唱卡拉ＯＫ。」他還自虧久未出門，「她們不喜歡看到我，把門關上就好了」。妙的是，他在家裡會跟女兒用手機視訊講話，他解釋是為了避免尷尬，「大部份會敲門叫她出來，講到功課成績，會有點尷尬，我是非常民主的，讓她自己決定要不要見我。」

耶誕節將至，張學友認為家人之間互相關心問候比物質重要很多，當然他會盡滿足家人要求，日前問家人想要什麼禮物，不過「她們說沒關係，那我也樂於接受」。談到新的一年工作計劃，他則透露已在籌備全新演唱會和新戲，「有在籌備演唱會，可是因為疫情的關係，無法確定。」向來親民的他，期待疫情好轉之後可以來台灣吃皮蛋豆腐、去墾丁，也可以去不同電視台跟大家見見面。張學友《A CLASSIC TOUR學友‧經典》世界巡迴演唱會兩款影音商品分別是銀盤台北站、金盤香港站，12月23日 發行。