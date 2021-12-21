受地震影響，台南市楠西區大停電，街上一片漆黑。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南地震，玉井楠西聯外道路路燈也不亮。（民眾提供）

地震後玉井部分地區停電，民眾站在馬路上。（民眾提供）

台南市21日晚間七點傳出規模4.6地震，震央在南化區，最大震度在楠西有4級，目前雖尚未傳出災情，但造成楠西地區大規模停電，台電台南區處指出，地震後造成台南市楠西區及玉井區部分地停電，至晚間7時40分還有7595戶停電，台電正全力搶修中。

台南地區21日晚間7點發生規模4.6地震，震央雖然在南化區，楠西區卻傳出停電災情，街上一片漆黑，當地民眾表示，地震來時先短暫搖晃一下，接著震很大一下，家裡就停電了，外面路燈也熄了。台電台南區處處長許墩貴表示，已經派出工程人員出去巡視檢修。

楠西區楊姓民眾表示，停電後外面一片漆黑，因為楠西晚上下著大雨，大家也沒出去查看災情，親友群組中有通報市區住宅都停電，街上便利商店區也停電，密枝山區民眾則回報家中有電、馬路上路燈全暗；楠西消防分隊回報楠楠西里、東勢里有部分地區停電。

此外，位於楠西、南化區隔壁的玉井區，傳出部分街道停電，玉田里和平街一處變電箱爆炸導致停電，忠孝街9巷也傳出停電。台電台南區處表示，目前尚有7595戶停電，台南區處已成立應變中心進行搶修中。