台南地區21日晚間7點左右發生規模4.6地震，導致楠西、玉井等地1萬3077戶停電，經台電人員暗夜冒雨搶修逐步復電，至晚間9點59分已全部搶修完成復電。

台電表示，地震後南化二次變電所饋線跳脫，造成台南市玉井、楠西區一帶共計1萬3077戶停電，經查是玉井往楠西的玉楠線高埔高幹46~47高壓斷線，並導致2條饋線跳電。

停電後台電員工隨即轉供並派員搶修，於1分鐘後復電5474戶，並於晚間7時45分復電5571戶，晚間8點20分搶修後只剩下游區128戶待復電，晚間9點59分已全部復電。

此外，玉井區地震後傳出玉井、玉田、中正、豐里、三埔里等里部分路段家戶及路燈停電，並傳出玉田里有變電箱爆炸導致停電，經台電公司查修，200多戶都已復電，玉田里變電箱爆炸為民眾誤傳，停電原因是地震引起跳電。

台南市政府表示，晚間7時左右台南發生有感地震，地震位置在南化區，地震深度為9.4公里，最大震度為楠西區4級，台南市2級；台南市長黃偉哲關心民眾安全，第一時間指示相關單位掌握後續災情。台南市警察局也即刻調派楠西所及玉井所警力開啟警示燈加強巡邏，並於各大路口指揮交通。

市府表示，除了楠西、玉井區出現部分停電，水力及瓦斯管線皆正常供應，另外，南科廠區、國道、公路、鐵路及高鐵等皆未受影響。市府透過災防通報系統掌握各區訊息，黃偉哲請市民朋友如遇地震時，注意安全，有任何狀況請撥打1999。