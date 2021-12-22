頭份市長羅雪珠期望吸引年輕人多生育。（謝明俊攝）

頭份市公所為了鼓勵年輕朋友增產報國，特別在22日公開宣布，自明年元旦起，凡是設籍頭份市的市民，第1胎新生兒補助提高至1萬元，第3胎以上每名新生兒提高到2萬元，頭份市長羅雪珠期望能有效提升頭份市的生育率。

頭份市公所提出，頭份市人口10萬5千餘人，居全縣之冠，但近5年來出生人數逐年遞減，頭份市公所於去年元旦起開辦「新生兒補助金」，凡父母其中一方設籍頭份市達一年以上、新生兒完成出生登記並設籍於頭份市、且新生兒之父母所得稅率未達20％者，每名新生兒可申請5000元補助。

經市公所統計，2020年全市新生兒補助金補助案件共558件，核發279萬元補助金。2021年截至11月底，共補助539件，發出269萬5千元。

為鼓勵更多年輕人生育，頭份市公所特別提高補助金，從明年元旦起，頭份市新生兒補助金加碼為每人1萬元補助金，第3胎以上每名發放2萬元補助金，頭份市公所努力打造友善育兒環境，減輕民眾育兒負擔，期能刺激生育率、讓年輕人定居頭份。