曼城左後衛門迪（Benjamin Mendy）今年官司連環爆，他12月22日遭到1宗性侵指控，這讓他身上背負的官司達到8條之多。門迪從今年8月26日涉入5件性侵案，11月又多出兩件，加上本月新增的1件，他要擺平這些官司返回球場的難度愈來愈大了，他從今年8月開始就被羈押待審。

門迪是法國2018年摘下世界盃冠軍的成員，今年27歲，從青少年時代就效力法國國家隊。2017年7月，英超的曼城砸下5200萬英鎊（新臺幣19.2億）與門迪簽了5年合約，成為當時身價最高的後衛。不過門迪加盟曼城不久就受傷開刀，之後一直受到傷病困擾。

《每日郵報》報導，英格蘭柴郡今年8月起訴門迪5宗性侵，其中4宗是強制性交，另一宗是侵犯一位16至18歲的少女。法官拒絕讓門迪交保，因為他先前違反保釋規定開轟趴，結果他在羈押期間的官司愈滾愈多。其中3宗案件的受害者是同一位女子，發生在門迪位於柴郡的豪宅，其中有兩宗屬於另一位女子，總計5人受害。

曼城官方聲明門迪正在接受調查，對於這種法律程序球隊不會有更多評論，只能將他禁賽靜待審判結果。門迪最快等到明年1月進行聽證，明年6月或8月才能開庭。