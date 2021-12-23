民進黨立法院黨團21日突襲，提案將明年度中央政府總預算案逕付二讀，在野黨痛批執政黨剝奪立委審查權，引發熱議。民眾黨立委高虹安表示，這種行為連戒嚴時期的國民黨都沒做過，此例一開後患無窮，今後立法院自我閹割為「行政院立法局」；她也警告蔡政府，台灣民意的鐘擺效應愈來愈快且強大，有朝一日會換人做，將形成惡性循環焦土戰與民主沉淪。

高虹安22日在臉書發文表示，民進黨黨團以提議變更議程抽出動議方式突襲，將明年度中央政府總預算案公務預算部分抽出逕付二讀，她雖在現場立即投下反對票，但仍在執政黨多數優勢下通過。

高虹安指出，這是台灣立法院史上第一次，將尚在委員會審查的中央政府總預算，終止審查，直接進入院會協商。將年度總預算案逕付二讀是個核選項（nuclear option），就算是戒嚴時期的國民黨都沒有這樣做過，此惡例一開，後患無窮，代表未來執政黨只要掌握國會多數，就能隨心所欲通過任何法案，立法院儼然自我閹割成為了「行政院立法局」。

對此，高虹安強調，沒有誰能是永遠的執政黨或立法院多數，近期台灣民意的鐘擺效應愈來愈快與強大，有朝一日會換人做，接手多數的政黨難道也要有樣學樣，不顧少數意見？破壞朝野維持多年的憲政慣例與默契，只會形成冤冤相報的惡性循環與焦土戰，導致台灣民主政治持續沉淪。