台中第二選區立委補選進入倒數階段，候選人皆極力衝刺選票。國民黨副發言人楊植斗表示，若要問國民黨候選人顏寬恒的為人，他會用「溫暖丶憨直」四個字來形容，難以想像顏這樣的人，竟會慘遭對手「總統級待遇」，各方紛紛祭出負面手法來打擊顏，而顏卻仍以溫暖的態度回應。

楊植斗23日在臉書發文表示，若問起顏寬恒是個怎樣的人，他會用「溫暖」與「憨直」這四個字來形容，因為這四個字，就代表著顏這個人的整體特質與為人處事。

楊植斗強調，雖然是立委補選，但顏寬恒卻受到「總統級待遇」，不僅各政論節目出手傷害顏，各方也對顏祭出各類手段，在這種負面選戰的打擊下，顏卻仍給出溫暖的回應，不斷用自己的方式告訴選民，即便目前不在立委這個位置，他仍然努力兌現對鄉親的承諾。

針對中二選區補選，楊植斗呼籲，已剩不到20天就要投票了，大家一定要送顏寬恒回到立法院，這不但能為國民黨再戰一席，也能為台中的鄉親贏回在地、肯做事的顏寬恒立委，大家要一起加油。