王力宏前妻李靚蕾今（23）日再發聲明，表示不會接受房子的「贈與」，相信透過司法會有公平的結果。前立委郭正亮解讀，這代表李靚蕾拒絕王力宏的和解方案，決定用訴訟解決，將會是一場殘酷的持久戰，

男歌手王力宏和前妻李靚蕾連日隔空對決，在王力宏20日道歉後原以為告一段落，但李靚蕾今（23）日再發聲明，除了向無辜被波及的人道歉外，也拋出關於房子的「贈與」她不會接受，她和孩子們法律上理應擁有的合理財產分配，相信會透過司法有公平的結果。

對此，王世堅23日在《新聞大白話》認為，社會上已經花太多時間資源討論這件事，所有受眾會覺得夠了，家庭紛爭應該為小孩好，事實上可以畫上句號，應該是適可而止的時候了。

郭正亮指出，從談判策略看，這是李靚蕾拒絕王力宏的和解方案，決定用訴訟解決。而訴訟是很殘忍的，一定牽涉到利益的攻防，王力宏被迫要蒐集對李靚蕾不利的證據，這（官司）打起來是很殘忍的。

郭正亮強調，王力宏原本態度是釋出調解措施，例如過戶吾疆，稅務是後續的問題。但現在李靚蕾公開拒絕，用訴訟解決，這牽涉李靚蕾也需要對王力宏財產做清查，才知道能分多少。

郭正亮直言，據他了解，離婚官司都是曠日廢時，非常殘酷的。而且他們是在紐約登記結婚，在美國打離婚官司是不得了的天價，而且律師是會進來分錢的，時間也會拖很久，是一場殘酷的持久戰，要想清楚。