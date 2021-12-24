台南夜空中出現神秘白色光球，一名網友分享影片詢問「這到底是什麼？」吸引逾6千人朝聖，不少網友熱烈討論白光是什麼，其中因為影片PO出的時間與大陸發射火箭的時間很相近，因此也引來部分網友猜測，該不會白光的本體其實是火箭？

一名男網友昨在臉書社團《爆料公社》分享在台南西港後營拍攝到的影片，只見漆黑的夜空中有道白色光芒移動著，看起來非常突兀，而且燈光的尾端還拖著長長的白煙。原PO也忍不住好奇發問網友們「這是什麼東西？」

影片曝光短短幾個小時，就吸引了6千多人朝聖，引發網友熱烈討論，「抱歉啦！我飛的時候忘了收霸王氣了」、「外星人終於要來了嗎？」、「永恆族的飛船」、「嚇死，沒看清楚還以為是什麼超大型外星飛船」、「台南真的是外星人故鄉」。另由於耶誕節將至，因此也有不少網友開玩笑說，這是耶誕老人來台灣了。

不過，因為原PO分享影片的時間與大陸發射長征七號改遙三火箭的時間很相近，因此也引來大批網友猜測是白光的本體恐是「火箭」，「大陸有發射火箭」、「這應該是大陸傍晚18時12分在海南文昌發射場發射的火箭」、「對岸在射火箭吧！」