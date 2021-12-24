趙正平和薔薔近期合體在YouTube開設新節目《靠北你的靠北》內容針對時事內容進行觀點討論!首集針對恐怖情人事件進行探討。薔薔首錄不藏私，寒冷的冬天裡在西門町穿著火辣大秀身材，露出酥胸與大長腿、性感的服裝，引起不少路人的騷動。

說到情侶間的性愛影片，薔薔大方承認交往過的人，都曾拍攝過性愛影片。讓趙哥震驚: 「妳都不怕影片外流喔！ 」薔薔強勢回應：「目前沒有人這樣做過，但如果真的有人敢這麼做，一定想辦法弄死他。 」趙哥隨機訪問路人，才發現其實一般大眾其實私下是喜歡自拍情侶愛愛影片，以增情侶間的情趣。

趙正平和薔薔在節目中妙語如珠。（NNYnetwork提供）

趙正平坦言不敢拍這種影片，卻遭薔薔吐槽：「你這種身材還真的是不要拍比較好，免得傷眼睛！」讓趙哥超級無語，但趙哥也提醒大家能不要拍就不要拍，因為影片只要上傳到雲端，妳這輩子想刪都刪不完。

薔薔承認跟交往過的人都曾拍性愛影片，讓一旁的趙哥很震驚。（NNYnetwork提供）

針對家暴打人事件，薔薔激動分享曾被男友爆打的經驗，因為當時年紀小，所以只敢隱忍。現在同樣的事情再次發生，她會立刻反擊且立刻報警，趙正平則意外爆出曾被女人打過，因為某次喝醉回家，衣服都沒換，直接躺在地板上並吐的一地都是，另一半抓狂失手搧了巴掌，趙哥呼籲：「無論男打女或是女打男，只要動手打人都是不對的。」

薔薔透露曾被男友痛打。（NNYnetwork提供）

除了暴力打人外，恐怖情人還有一種是精神虐待的言語暴力，趙正平說很多恐怖情人最愛說的就是「如果你要跟我分手我就死給你看」，薔薔則表示，對方如果真的說出這種話，反而會覺得對方是真心愛我!!幾番語不驚人死不休的話，讓趙哥差點無法招架。

趙哥堅定的說： 「沒有遇到薔薔之前，她之前的男友們一定都是正常人，是因為認識她之後才會變恐怖情人！」趙哥坦承自己人生20歲才破處，也曾為了女人想去死，但後來社會歷練多了，比較能看清一些事實。薔薔路途中不斷的逼問趙哥，會想要邀她一起做頻道是不是貪圖她的美色，是不是想親她？惹得趙哥怒飆： 「跟妳外景痛苦死了！」笑翻所有工作人員。

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