近日民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞施暴，丁寧1日在兒福聯盟記者會上對此氣憤表示：「我無法接受，會打女人的人，真的不是一個男人！」也呼籲整個司法體制應該站出來保護受害者，「當真的有把柄在別人手上，法律還是可以制裁，基本門檻做了，受害者才有更大勇氣站出來」。

丁寧認為「測試自己身邊的人非常重要」，她提到和美籍老公馬修剛結婚時經常吵架，某次大吵她就想說「如果他會打我，剛結婚還能趕快結束掉」，便故意激怒對方問：「你會打我嗎？」聽到丈夫回「我絕對不打女人」，讓丁寧立刻確定這是她可以共度一生的人，「在這麼高的憤怒之下，都可以知道是愛我的，所以平靜下來，那我們的路還有什麼困難的呢？什麼問題都可以解決了啊。」

她接著表示「女生很怕男生打是錯的，代表妳認為妳不值得被愛，這個男人對妳的愛沒有辦法超越憤怒」，更說之所以會在一起是因為能量相吸，只要下定決心改變就不會再吸引到同樣「能量」的人，「唯一能夠增加的就是勇氣，妳才能改變能量，不然妳只是從這個恐怖情人換到下個恐怖情人」。

丁寧說自己也理解有些人會因為有把柄在另一半手上而不敢揭發，她期盼司法體制可以給予受害者支持，也希望外界能多多幫助這些受害人，還特別提及性愛影片，怒喊：「奇怪了！男生可以享受性愛，為什麼女生不行，為什麼女生在享受性愛的過程就要被批判，怎麼了？我們就只能生小孩嗎？」

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