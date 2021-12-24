歷經「拔管風暴」，台大校長管中閔在10月宣布不續任後，台大今(24)日舉行重點科技研究學院揭牌典禮，首度與總統蔡英文共同出席活動，兩人互動平和，從場館外走道一路交談到會場內，共同為典禮揭幕。

在今日活動上，管中閔首度與蔡英文還有教育部長潘文忠現身，這也是管中閔宣布不續任台大校長職務後，三人首度同框。

管中閔在致詞時提到，台大重點科技研究學院是連結高等教育和高科技產業的新型態學院，二者共通之處在於：一、都追求創新與突破；二、都面對國際競爭的壓力，但也有在地需求；三、都需要大量人才，也持續培養人才。不論是高等教育或高科技產業，有了人才才能建立創新的優勢，並且維持國際的領先地位。

管中閔指出，新學院的目標是培育重點科技人才，並開展具前瞻性與突破性的研究，為達成這些目標，創新條例賦予學院在人事，經費，以及產學合作上更多的自治權力。這些法規鬆綁具有「教育創新沙盒」的意義，讓大學向更大程度的大學自治邁出第一步。

由於管中閔宣布不續任校長，台大即將在明日舉行臨時校務會議，討論「校長遴選委員會組織及運作要點」修正案。