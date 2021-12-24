眾所矚目的2021大港鍋王出爐了！高雄市政府觀光局「2021大港吃鍋」，經過激烈的網路票選，鍋物達人及專業評審接力品嘗各家拿手鍋物料理，24日由評審長胡天蘭老師與觀光局長周玲妏親自揭曉，分別由「冬鄉小廚」及「老娘鍋」奪得「共鍋組」及「個人鍋組」大港鍋王殊榮。

現場亦同時頒布「特優賞」及「美味賞」，肯定入圍第2階段評選的店家，帶民眾看到了高雄豐富多元的各式火鍋，也歡迎到店品嚐國人全年皆愛的美食。高雄從聖誕節到明年2022台灣燈會、還有全台首創雙舞台跨年及五月天場場爆場演唱，歡迎全國的民眾一起到高雄吃火鍋看表演、吃好吃滿多吃多幸福。

觀光局指出，此次活動受到民眾及店家們的熱情支持，店家在競賽過程中，均卯足全力，就是要讓大家看到高雄的熱情與多元豐富的新鮮在地食材，這次特地邀請到全台知名美食評論家胡天蘭老師擔任評審長，胡老師提及，之前到高雄會想到冰品、甜點，尤其是海鮮，這幾天在高雄對於各家業者用心烹製出不同的美味，令她印象非常深刻，邀請大家在這季節來體會高雄的美味與熱情，而且來高雄一定要吃火鍋，這一次她發現太多只有在高雄才吃得到的食材跟火鍋料理，並勉勵所有業者入圍就是得獎，大家都要繼續精進，不管有沒有得獎，都要把經營做到最好，客人就會給你們最實質的回饋，也要讓高雄的火鍋推向國際。

周玲妏表示，感謝高雄市的鍋物店家熱烈參與，很高興能在聖誕節前夕跟美食天后胡天蘭老師共同揭曉高雄鍋王並公布各優秀店家，邀請大家可以從今天開始，尋找大家心中理想的那一鍋，也希望高雄美味的鍋物店家們，明年能夠躍上《米其林指南》。

這次「共鍋組」鍋王「冬鄉小廚」及「個人鍋組」鍋王「老娘鍋」水準之高，「共鍋組」鍋王「冬鄉小廚」創店於1999年，源自祖籍遼寧的白家老奶奶精湛廚藝。致力傳承熱坑邊上的道地東北家鄉味，將北方美食巧妙融合眷村家常菜與御廚珍饌。強調純手工的製作程序，兼容細緻與灑脫的飲食風格，純手工的製作程序，讓食材呈現多層次豐富口感，而且提供相當多的友善服務設施跟超越五星級的衛生標準，實至名歸。而9月甫開幕的「個人鍋組」鍋王「老娘鍋」，以黑馬之姿搶下個人組鍋王，但其家族已經營團膳40餘年，深知飲食業以健康、安全、衛生為首要，全系列湯底、醬汁皆親自調製，是媽媽照顧孩子的心情延伸。

觀光局進一步說明，這次活動有專業評審及美食部落客共同參與，在走訪各店家當中，發現許多趣事，高雄餐旅大學中餐廚藝系副教授李怡君表示，這次進入決選的30家，各個都是菁英，感謝每家鍋物都竭盡所能的展現出絕佳風味、難分軒輊，讓評審有了一場色香味俱全的美食饗宴。最後評審團們再三討論後，達成一致共識，雖然難免有遺珠之憾，但是能入圍就是肯定；美食記者葉盛耀表示，高雄的物產相當豐富，像是甲仙的芋頭、美濃的白玉蘿蔔、梓官的新鮮蔬果、前鎮及彌陀等地的豐富海鮮，這些好食材，在千滋百味的湯鍋裡，簡單燙煮就能帶出那令人感動的好滋味；榮獲米其林餐盤推薦的台中富彩軒私房粵菜創辦人胡佳曙表示，高雄匯聚多樣性火鍋，讓人驚艷再三；美食部落客劉?希-「Evan夢遊世界」表示，高雄的火鍋種類相當的多，且各有千秋，透過這次評比發現高雄許多美味且有深度的鍋物店，店家無論是在食材還是環境等等，都相當用心，讓享受美食的同時，也推廣高雄在地食材的美好！

觀光局表示，目前中北部已有6家鍋物餐廳獲米其林指南推介餐廳，此次大港吃鍋活動的報名商店家，高雄可奪得必比登推介的鍋物餐廳應遠超過這個數字，提醒民眾可把握這次鍋物活動的機會先嚐為快，避免餐廳榮膺米其林光環後，大排長龍難以預約。

高雄除了各式鍋物料理令人垂涎三尺，還有一項低調的美味「餐酒館」料理，觀光局將舉辦「高雄餐盤發見計畫」，希望帶動高雄觀光產業的新「食」力，吸引全台愛吃美食的民眾聞香而來，也為高雄奪取2022米其林星級榮耀。更多最新資訊請至活動官網或高雄旅遊網查詢（https://khh.travel）。