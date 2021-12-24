今天起全面開放新冠疫苗追加劑（第3劑）及基礎加強劑，包括莫德納、BNT及高端疫苗供混打，但AZ並未列入選項。中央流行疫情指揮中心今（24）日邀請衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員邱政洵出席記者會，分析歐盟、美國、英國、澳洲等各國新冠疫苗追加劑接種建議，與第二劑間隔從3個月到6個月皆有。

各國COVID-19疫苗追加劑接種建議。(指揮中心提供)

目前歐盟成員國均建議完成基礎劑接種之民眾，應接種追加劑；多數歐盟成員國建議與基礎劑間隔6個月，並以mRNA疫苗作為追加劑。美國方面，針對已接種兩劑mRNA疫苗接種的18歲以上民眾，應於基礎劑最後一劑間隔6個月後接種追加劑；16至17歲青少年也可以接種追加劑。

英國建議18歲以上民眾於完成基礎劑接種後3個月接種追加劑。澳洲為因應Omicron及Delta變異株，建議18歲以上民眾於完成基礎劑接種後5個月接種追加劑。上述四國追加劑疫苗種類包括BNT全劑量或莫德納半劑量。

接種追加劑後可大幅增加中和抗體，提升保護力。(指揮中心提供)

邱政洵表示，接種兩劑莫德納疫苗後，中和抗體會隨時間消退，接種第三劑（半劑量）後，中和抗體大幅增加，並且可以有效中和Omicron變異株；至於BNT接種兩劑後3週產生的中和抗體，無法中和Omicron變異株，而接種第三劑1個月後，可大幅提升Omicron變異株中和抗體。