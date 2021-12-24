弘光餐旅系大二學生吳祥豪在2021加拿大國際餐飲大賽翻糖奪金。（陳淑娥攝）

弘光餐旅系學生凃怡萱(右)在助理教授沈盈貝(左)指導下奪侍酒菁英賽冠軍。（陳淑娥攝）

弘光科大食科系師生參加2021加拿大國際餐飲大賽奪佳績。（陳淑娥攝）

弘光餐旅系陳峻廷以媽媽喜歡的口味料理，比賽摘銀。（陳淑娥攝）

弘光科大餐旅管理系與食品科技系師生參加2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC）線上賽，榮獲11金4銀1銅佳績。餐旅系進修部學生吳祥豪、陳峻廷靠打工賺生活費，分別為妹妹製作「丹鳳嫁衣」翻糖、煮媽媽愛吃的牛排口味，作品充滿對家人情感及克服逆境向學心，分別奪下金、銀獎。

餐旅系副教授黃汶達、食科系助理教授楊智偉、講師程國恩除指導學生參賽，本身也報名參賽；黃汶達、程國恩在盤飾點心項目拿下2面金牌，楊智偉則在個人觀光伴手禮設計展示項目獲得金牌。

餐旅系大二進修部學生吳祥豪在翻糖項目拿下金牌，單親的他透露，媽媽擔任作業員，為減輕她負擔於是半工半讀，並申請學校弘愛築夢助學金，這次比賽花1個月製作「丹鳳嫁衣」翻糖作品，高58公分，大紅色帶有喜氣，外形如鳳冠，鳳凰代表尊貴、牧丹是雍容華貴，要送給支持他比賽的妹妹。

同樣申請弘愛築夢助學金的餐旅系進修部大二學生陳峻廷，也是來自單親家庭，半工半讀的他，首次比賽在主菜展示摘銀，以牛肉為主食，搭配紅酒、藍莓醬，吃起來酸甜不膩口，由於比賽餐點是媽媽喜歡的口味，獲知得獎非常興奮。

餐旅系進修部大二學生梁善鈞在助理教授林幸慧指導下，在托盤項目獲得金牌。梁善鈞說，比賽方式是在玻璃杯內倒入8分滿的水，2分鐘內用托盤拖起來回走40公尺，再量測水剩下多少，首次挑戰就成功，不過很擔心杯子破掉。

另外，食科系大一學生徐璇羽、陳昱蓁、陳育心、趙文慈第一次參加國際賽事，由於是線上比賽，還專程學習錄影、剪接，把最完成的作品呈現出來，大三的黃詠燦靠暑假打工的經驗，製作蛋捲在伴手禮項目奪金。

餐旅系的周姿君、陳品瑄、黃怡靜、馮子芹、莊國英則是在黃汶達、王志榮兩位老師的指導下，兩個月內至少參加4場比賽，累積比賽經驗，希望等疫情趨緩能出國時，去參加實體國際賽事。

除了廚藝賽事，餐旅系大一學生凃怡萱，也在助理教授沈盈貝指導下，則參加2021第三屆首彩葡萄酒國際競賽，在侍酒菁英賽奪冠、線上賽摘銀。凃怡萱說，為了累積經驗報名參賽，賽前準備更是開了5瓶酒練習。