琳誼Ring推出首張全創作專輯《春暖花開的地方》，其中新歌〈孤島〉與夯劇《華燈初上》合作成為戲劇插曲，她有感而發：「覺得創作很有意思的是，每個人的經歷不同，歌詞所受到的東西也不一樣，《華燈》裡的孤島是代表蘇在愛情裡的堅持，而我的孤島，是我對唱歌的堅持，不管是哪一種的堅持，希望我們有天都能不再孤單。」

琳誼以新人之姿接下了3場演出，展現十足高人氣，她充滿感謝，「謝謝大家這麼喜歡《蚵仔麵線》讓我有三場跨年可以唱，這次還會唱我新專輯裡的創作，大家可以期待一下」；也喊話：「希望不要塞車，我三場都好想唱啊，因為很怕冷已經準備好暖暖包，甚至有腳底型的。」

她首波主打〈長大了以後〉邀來「怕胖團」跨刀獻聲，雙方首次碰面一見如故，大寶幫琳誼算起了塔羅牌，問的是「減肥會不會成功」，算出來結果跟琳誼現在狀況一模一樣，讓她當場嚇歪。琳誼新歌一釋出，備受歡迎，近期也獲得LINE MUSIC的青睞，主動前來邀約合作，正式宣佈明年1月8號將舉辦「在春暖花開之前」2022 LINE MUSIC線上演唱會，更呼應2022年，把開唱時間訂在晚間 20:22，相關購票細節請粉絲務必鎖定琳誼社群。