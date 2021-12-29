諧星主持人「納豆」（林郁智）過去主持《大學生了沒》走紅，去(2020)年他以電影《同學麥娜絲》榮獲金馬獎最佳男配角獎。納豆在演藝圈總是「失散兄弟」認不完，繼日前模仿藝人「海膽」裸體背影被讚爆後，這回納豆又扮起夯台劇《華燈初上》的媽媽桑，搞笑媚態讓網友看了笑翻說：「賽琳娜（Selina任家萱）媽媽應該在往砍你的路上了」，還釣出另一位「蘿絲媽媽」林心如趣回：「你等著！」

懸疑夯台劇《華燈初上》自第一季播出後，高潮迭起的劇情在全台掀起熱潮，加上眾多大咖演員客串的黃金陣容，讓該劇好評不斷，而劇中「光」酒店裡的小姐造型，更成為大家爭相模仿發梗圖的對象。對此，納豆今(29)日也趕上這股風潮，扮起劇裡的「媽媽桑」，發文笑虧自己「撞臉」2女星，貼文一出逗樂許多網友，不少藝人紛紛在留言區吐槽，連林心如都現身留言區，雙方互動引發熱議。

只見納豆畫上濃妝，頂著一頭半屏山波浪捲髮，身上穿著紅底搭配許多大白圓形的復古裝扮，眼神嫵媚看向鏡頭旁邊微笑著，左臉頰還露出深深的酒窩；他在臉書寫下：「留言告訴我我是肉絲媽媽還是賽琳娜媽媽？」並標註林心如以及Selina（任家萱），自認女裝扮相與她們撞臉。

照片曝光後立刻湧入大批好友朝聖，藝人張立東、唐從聖、黃豪平、瑪麗等人看了忍不住笑虧：「這家店一定會被砸～」、「你是賽琳…那老木」、「你是一個會收到存證信函的媽媽」，其他網友也紛紛留言湊趣：「賽琳娜媽媽應該在往砍你的路上了」、「這應該不是肉絲，是控肉媽媽了」、「敲碗合體寶寶媽媽」，最後更釣出本尊「蘿絲媽媽」林心如幽默回嗆：「你等著！」逗趣互動讓網友全都笑翻。