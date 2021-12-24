順藥(6535)旗下缺血性腦中風重磅新藥LT3001，繼九月獲美國FDA核可後，今日再度通過台灣食品藥物管理局(TFDA)審查，將可進入多劑量給藥、併用器械取栓的二期人體臨床試驗，並透過台、美兩地併進，積極加速臨床收案進度。

據WHO統計，全球每年大約有1500萬人中風並有85%為缺血性中風(因血栓阻塞腦血管)。目前雖有rt-PA溶栓藥(靜脈給藥)與機械取栓手術等黃金療法，但受限於安全性與技術上之限制，仍有80%的缺血性中風病患尚無法獲得安全有效的積極治療。如何突破現有藥物的安全性限制並擴大病患族群，成為明確且迫切的醫療需求；一旦能滿足此市場缺口，其市場潛力將高達106億美元。

LT3001是一個專為缺血性中風設計的創新藥物，並擁有溶栓與神經保護之雙效功能。LT3001已於今年八月在台灣及美國兩地完成單劑量給藥臨床2a期試驗，實驗結果顯示：中風後24小時內之缺血性中風病患在接受LT3001的治療後，不會增加腦出血的風險，且可觀察出改善神經行為與功能性的潛力。

在高度安全的前提下，順藥認為LT3001有機會可以擴充醫療併用選項並可適用於更廣泛的病患族群，除透過台、美多國多中心加速推展多劑量給藥、併用器械取栓之二期人體臨床試驗收案外，也正積極籌備台灣、美國多劑量單獨給予LT3001的臨床2b期試驗，並鎖定無法接受rt-PA藥物治療及機械取栓手術之缺血性中風病患，以進一步驗證療效並擴大使用族群。