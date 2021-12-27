林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴一案，被網友抓包有IP位址登錄在國發會的用戶，特地在維基百科相關內容中增加副總統賴清德的資料，事後證實該IP來自公路總局，如今這位「神秘人」的真面目終於曝光，是一位連江監理站的僱員！

日前有PTT網友發現，林秉樞案的維基百科內容，在合照或互動的名人中被加入賴清德、台北市長柯文哲及館長三人，但檢視IP卻發現是登記在國發會，引起後續一連串質疑，被認為這就是「國家級網軍」存在的確切紀錄。

公總局長許鉦漳曾表示，清查後發現有同仁在該時間段瀏覽維基百科，但卻是在瀏覽其他資料，並強調以當時擁有的跡證還有公路總局的能力，無法確認更細節的瀏覽紀錄，或有無編輯資料；不過網友卻不買單此說法，甚至建議可以請「天才IT大臣」唐鳳來協助調查。

事後公路總局請調查局協助調查，最終抓到這位神秘人是來自連江監理站的雇員，地檢署檢視警方調查內容後認為該員未觸法，裁示不用送辦，並將細節回報給公總的政風單位。許鉦漳也說有親自見過該位同仁，認為對方沒什麼問題，僅是出於好奇才會有相關行為而已。

PTT網友看完後也熱議表示「這麼久才編好劇本喔？」「好奇啦。哪次不好奇？」「找這麼久終於找到可以擔的了」、「你出來坦，黨不會虧待你的」、「很會講人網軍，查到自己就變好奇心」。