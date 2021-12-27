樹德科大行銷管理系四年級學生陳耀宇（中）與隊友日前獲得《跑跑卡丁車RUSH＋》亞洲冠軍盃選拔賽總冠軍。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

樹德科大行銷管理系四年級的陳耀宇與夥伴們日前拿下《跑跑卡丁車RUSH＋》亞洲冠軍盃選拔賽總冠軍，陳耀宇從幼稚園就開始玩卡丁車遊戲，功力深厚。同時，他還是位韓文翻譯，因為母親是韓國人，所以韓語不在話下。

陳耀宇從幼稚園就玩卡丁車，他說，與另外四位卡丁車玩家同好在今年12月6日拿下跑跑卡丁車亞洲冠軍盃選拔賽總冠軍，奬金20萬元。

陳耀宇熱愛卡丁車電玩遊戲，技術一流，且他還擁有韓文口譯證照。陳耀宇透露，這是因為他的母親是韓國人。很多年前，他的父親就讀台灣師範大學美術系，認識了在台師大語文中心學習中文的一個韓國女孩，因而譜出一段台韓之戀的跨國婚姻，共組家庭後生下陳耀宇。

陳耀宇的母親為了讓孩子們未來能與韓國娘家親戚可以自在地互動，在家中都以韓語與孩子交談，並在陳耀宇於幼童時期就送至高雄的韓僑學校就讀至國中畢業。陳母還擔任陳耀宇的韓文指導老師，父親則督促他在韓文上精進，為未來出國做好準備。

在就讀明誠中學時，陳耀宇就在活動中協助中韓文翻譯工作，練就一番膽識與成熟台風。在電玩遊戲中，學會與隊友間充分溝通。儘管很愛玩遊戲，但他也會管理時間，不至於荒廢課業。

身為陳耀宇導師的何炎殷說，陳耀宇個性獨立，會為自己的興趣投入時間並努力作準備，也因為具有韓國裔背景，對於韓國電競的動態及資訊相對熱衷，陳耀宇對其在中韓文字翻譯或口譯能力都很有自信，期待他未來的表現。