巴西東北2座水壩潰堤 政府急發警報 19:502021/12/27 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西東北部巴伊亞州政府26日表示，25日晚1座水壩因豪雨潰堤後，26日早上又有1座水壩潰堤，河水暴漲淹沒附近城鎮。當地政府不斷發出警報，要民眾趕快逃往安全地區。巴西自11月初以來就持續下豪雨，迄今已造成18人死亡。 西安連2天確診病例逾150例「呈點狀爆發」今啟動新一輪核酸普篩 傳承父愛 陳新發文教基金會捐中市府復康巴士 #水壩潰堤 #豪雨 #巴西 #東北 #急發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸多地寒流持續發威 迎戰雨夾雪 15:292021/12/27 兩岸 保命防跌 孝子為母研發電動健步機捐日照站 15:332021/12/27 寶島 建商揪住戶捐發票 贈與高雄公益團體 18:032021/12/27 寶島 權證星光大道－聯發科 三大法人喊買 04:102021/12/27 證券．權證 聯發科偕矽力 IC設計四千金領族群吸睛 12:202021/12/27 財經 陸發改委公布新版外商投資准入負面清單 17:132021/12/27 財經 巴西豪雨成災2水壩接連潰堤 衝擊至少40萬人 12:262021/12/27 國際 《證交所》外資上周買超近200億元 開發金居冠 13:072021/12/27 財經 一路摸石頭過河...成為最懂台灣的開發商 04:102021/12/27 企業經營 急診室護理師泌尿道結石 屏基引進「軟式輸尿管鏡碎石手術」無傷口 18:102021/12/27 健康 殘損人民幣紙鈔 燒成發電利器 04:102021/12/27 焦點新聞 財經熱門新聞 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 開發資本12年首次虧損 辜仲瑩賣樓自救拚轉骨 - 財經 全球最強科技公司！不到1年暴漲6700％ 董事長也看傻 - 財經 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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