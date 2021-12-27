巴西東北部巴伊亞州政府26日表示，25日晚1座水壩因豪雨潰堤後，26日早上又有1座水壩潰堤，河水暴漲淹沒附近城鎮。當地政府不斷發出警報，要民眾趕快逃往安全地區。巴西自11月初以來就持續下豪雨，迄今已造成18人死亡。

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