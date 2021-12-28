台北市一位謝姓婦女罹患乳癌末期，在醫院靠呼吸器和管灌餵食，她的先生也因憂鬱症，對她幾乎不聞不問，仰賴娘家姐姐照顧，並雇請看護支援，但因全日看護費一天就高達2500元，姐姐能力也有限，新北市圓融行善團獲悉後，在Line群組發起救助，以一人1000元接龍，短短一個半小時就有122位群友響應，行善團召集人許誥和監察人吳叁寶，將募得的現金12萬2000元送到醫院，謝姐相當感恩群友的愛心。

圓融行善團召集人許誥表示，行善團現有257位群友，有企業老闆，也有家庭主婦和學生，大家基於助人為善的理念而結合，為求永續服務，每人每案以1千元為限，希望能細水長流。服務的對象不限新北市，桃園、台北均曾服務過。

許誥說，行善團的案件來源，多半由各社福中心和里辦公處媒合提供，也有群友發現周遭朋友鄰居陷困而提報，每案件他都會和群友或會同社工訪查，在瞭解案家的實情和經濟狀況後，再決定急難救助的金額。像謝婦案，原預計10萬元，但達標後群友仍持續接龍。

圓融行善團監察人吳叁寶本身也是新北市三重區福德里里長，他說行善團是「救急不救貧」，政府有各項福利身分的認定，也有各種社會福利的申請，因此行善團是針對一些邊緣戶突遭變故，如罹患重病或死亡，而家中頓失依靠，給予即時性的急難救助。