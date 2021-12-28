英國《飛行國際》網站日前披露了美國空軍「下一代空中優勢」（NGAD）戰機的部份功能，雖然其主要技術參數絕大多數仍處於保密狀態，但已公布的部份仍然讓人驚訝。陸媒引述分析人士指出，美軍新戰機開發雖然停滯了一段時間，但技術驗證與積累仍持續進行，現在看來中美俄3國在下一代戰機研發的技術側重點上會有極大的差異，這點與5代機的情況有很大不同。

陸媒《鳳凰網》引述《飛行國際》文章指出，美國空軍的NGAD戰機（或稱第6代戰機）全尺寸飛行驗證機在2020年首次完成秘密飛行，準備在2030年開始取代美國空軍F-22戰機。

大陸網上也流傳據說是成都飛機公司6代戰機設計圖。（圖／網路）

報導說，根據美國空軍和可能研發團隊的消息顯示，與美軍前代戰機主要依靠速度和機動性等特點形成對敵優勢相比，NGAD戰鬥機可能主要憑藉隱形特性和高性能計算能力建立作戰優勢。另外，最新披露的訊息指出，這種具有突出網路節點特性的隱形戰機將使用人工智慧技術快速處理與解析多種感測器數據，協助作戰人員快速決策，建立作戰優勢。

美國空軍曾在今年6月披露，NGAD是多功能戰機，主要任務是建立空中優勢，因此美空軍希望NGAD能攜帶更多的武器、具備更大的航程，以滿足印太地區作戰需求。

洛馬公司表示，作為NGAD戰鬥機項目的主要競爭廠商，將應用新的數位技術使NGAD平台具備「全知全能的態勢感知」能力，其中包括：1、先進作戰管理系統的大數據應用能力，以人工智慧解析由自主忠誠僚機與情、偵、監系統獲得的數據，輔助飛行員快速決策；2、超越F-35戰機的人工智慧技術，應對未來更複雜的作戰場景。

報導指出，如果從機載感測器應用角度來看，NGAD感測器整合程度更高，應用人工智慧技術有效提升NGAD平台環境適應性和機載感測器協同/管理/應用效率，可靈活依據任務情況，協調與應用各型感測器來確保任務實施的準確性和有效性。

而如果從人工智慧輔助決策角度來看，NGAD平台將使用基於F-35感測器、軟體和網絡能力，進一步訓練人工智慧系統，提升作戰人員駕駛NGAD平台實施打擊的有效性。

最後，從人工智慧軟體應用來看，美軍計畫完善人工智慧軟體向各系統的轉移。美國空軍已首次實現軍事系統對人工智慧軟體的安全指揮，開創了人機合作和演算法競爭的新局面。但人工智慧系統的全面潛力還未充分發揮，如何進一步挖掘其系統潛力，還有待進一步研究。

陸媒引述分析人士表示，F-22是上世紀70-80年代的美國技術，蘇聯解體後，美軍應用新的軍事技術出現停滯，但開發商的技術驗證以及技術積累還是在悄悄進行。目前新一代戰機定義仍然有許多爭議，彼此間也很難達成共識。由於中美俄各國的研發進程都高度保密，未來很可能會出現各國新一代戰機技術側重點差異極大的現象。在NGAD逐漸成型的過程中，也再次拉動了新一輪的軍備競賽，幾個大國之間的技術落差就會更加明顯。