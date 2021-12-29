台北區監理所花蓮監理站，元旦連假，鼓勵民眾多搭乘新開闢3條往返南港、板橋至花蓮路線。監理人員了解行車安全。（花蓮監理站提供／王志偉花蓮傳真）

元旦連假，花東旅宿業訂房率逾9成，預估蘇花路廊（蘇花改及蘇花公路）將湧現大量車潮，台北區監理所花蓮監理站鼓勵民眾多搭乘新開闢3條往返「南港-花蓮」及「板橋-花蓮」的直達路線，提供舒適又便捷的新選擇。

東部為旅遊熱門景點，公路總局第四區養護工程估計，元旦連假，蘇花路廊預期12月30日及假期第一天31日以南下旅遊車流為主，最大車潮將出現在第一天的31日，南下全日交通量約1萬6000輛次；假期後段則以北返車流為主，假期最後1天1月2日，北上全日交通量達1萬5000輛次。

相較於蘇花車潮與火車票秒殺，花蓮監理站表示，因新冠病毒疫情趨緩，為因應連續假期運輸需求，鼓勵民眾多搭乘新開闢3條往返「南港-花蓮」及「板橋-花蓮」的直達路線。

此外，宜蘭地區為近幾年連續假期熱門景點，連假北宜車潮造成國5壅塞，花蓮監理站表示，元旦連假高公局實施國5大客車通行路肩及主線儀控措施，以紓解國道5號臺北-宜蘭往返壅塞情形，台北監理所亦協調客運業者，視現場乘客侯車狀況加開臺北、宜蘭疏運班車，民眾於尖峰時段搭乘，平均約可節省30至40分鐘旅行時間，鼓勵大眾搭乘公共運輸取代小客車出遊。

花蓮監理站已協調各客運業者，持續不定時派員到各客運場站督導客運公司及駕駛員落實執行場站、候車地點消毒，並要求連假至少3小時消毒1次，還有量測額溫等各項防疫措施，落實QRcode實聯制，讓防疫到位，乘客安心搭乘。

另外，花蓮火車站前元旦連假可能出現大量車輛回堵塞車時，將實施彈性「進站、出站分流制度」，分為「乘車旅客專用道」、「出站旅客專用車道」，遊覽車及國道客運公車道。