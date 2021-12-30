躺在家裡看2022元旦日出！台北天文館今公布全國景點直播連結，特別為全國各地設有高畫質攝影機、可欣賞到日出美景的景點精算曙光及日出時間，民眾從阿里山到東海岸、從本島到離島，彈指之間遍遊全國，欣賞今年第一道曙光與日出美景。

台北天文館今公布全國景點直播連結（https：／／reurl.cc／Kp6lOq）點擊網站中各景點圖片，可前往直播現場。除了這些特定直播景點外，天文館指出，民眾也可利用2022年元旦曙光日出地圖（https：／／reurl.cc／RblEEZ），於線上地圖點選位置，即可得到精確的曙光及日出時間。

台北天文館公布全國景點直播連結。（台北天文館提供／楊亞璇台北傳真）

台北天文館精算2022年全國、平地與離島最早出現曙光與日出的地點、時刻。（北市天文館提供／楊亞璇台北傳真）

天文館說，一般所指最早曙光是指「民用曙光」出現的時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見；而航海曙光與天文曙光則分別為太陽中心點在地平線下12、18度，天空與海洋分界隱約可辨，以及天空中6等星因曙光影響而消失的時刻。

天文館提到，曙光及日出時間除了因所在地經緯度而異，還會受到地理高度的影響；以台灣來說，海拔100公尺處所看到的日出時間大約比平地早1分半鐘，1000公尺則提早約6分半鐘，若是4000公尺的高山則足足提早11分半鐘。而在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，向南1公里則約提早1.1秒。

根據天文館資料，全台最早曙光出現在花蓮縣柏南山、清晨6時3分，日出時間6時28分；本島平地最早曙光在台東縣三仙台嶼，清晨6時10分，日出時間為6時34分；離島最早曙光落在蘭嶼紅頭山，清晨6時5分，日出則是6時29分。

2021年台灣本島最後的夕陽西落則出現在高雄西子灣，時間為17時26分，接著是金門烈嶼的17時30分，全國最晚日落在太平島，時間為18時12分。

天文館表示，在日出前與日落後瞬間，還有一種只出現一、兩秒鐘的短暫大氣折射現象「綠光」，從法國新浪潮導演侯麥名作「綠光」到孫燕姿膾炙人口的流行歌曲，都將這道一瞬即逝的奇異綠光比作人生的希望之光，追元旦曙光與日出的朋友們，不妨參考天文館的預報尋找綠光，為新的一年許下美好願望。