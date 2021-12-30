在美股上市的大陸電動車品牌－蔚來汽車創辦人李斌表示，目前蔚來暫無赴港上市計劃。蔚來汽車曾在2021年3月傳申請赴港第二上市，但受港交所各方面查詢影響，計劃或推遲到2022年。惟李斌打破傳聞正式表態，對於赴港上市目前沒有新的計劃，會做對投資者最合理的資本市場安排，也會積極去看各種可能性。

貝殼財經30日報導，針對蔚來股價因受中美關係影響，2021年反覆震盪，由年初每股53.49美元，至今下挫約48％，李斌表示這沒什麼，股價漲跌都很多原因，尤其是中概股，公司更多關注業務的基本面，總體相信經濟是理性的，最後還是看商業本質，不用特別在乎太短期的調整。

李斌看好大陸汽車市場。李斌指，大陸有全世界最大的汽車產量，最完備的工業基礎、供應鏈基礎、人才基礎和市場基礎， 能夠同時擁有這4方面的有利條件，全球範圍內就只有大陸。預計2030年，大陸智能電動車的滲透率，在新車銷售上會超過90％。