2員報警處理外也隨即查詢清運資料。（台南市政府環保局提供／張毓翎台南傳真）

從左到右為學甲區清潔隊員賴啟豪、王永權、學甲區明宜里長涂志宏、謝姓失主。（台南市政府環保局提供／張毓翎台南傳真）

年關將屆，許多家戶開始大掃除、汰換家具，台南市政府環保局學甲區清潔隊員賴啟豪與王永權29日下午執行家具清運，發現有數件金飾從櫃子掉出，報警處理外也隨即查詢清運資料，很快就找到失主，當天就把價值20萬元的金飾物歸原主，環保局將表揚賴、王2位拾金不昧的隊員。

賴啟豪與王永權昨天執行家戶汰換大型家具清運工作，過程中似乎聽到物件輕微的碰撞聲，停了一下並環顧四周卻又無異樣，孰料回到區隊傾卸時，驚見數件金飾從櫃子裡掉出，2員立即告知區隊，並趕忙請里長協助找失主，很快的便找到謝姓失主，一起到派出所認領。

學甲區清潔隊長吳順麗說，掉出金飾的家具是個老舊櫃子，28日由當地明宜里長涂志宏協助民眾登記的，同仁將櫃子從車上搬下來時，角度的關係抽屜滑了出來，心想乾脆將抽屜整個抽出，過程中翻開了夾板，沒想到竟然掉出了好幾個金飾盒。

吳順麗表示，年關近，這幾天清運廢家具的工作量暴增，同仁工作忙碌之際，仍體貼失主焦急的心情，迅速報警，並幫忙找到失主，讓事件圓滿落幕，同仁的操守令人欣慰，值得好好嘉勉。