元旦連假首日訂房率苗栗、台中、台南、高雄8成，宜花東7成，預料高速公路上會塞爆。高公局今（30）日特別提醒，跨年夜行駛高速公路，切勿放慢車速或臨停路肩看煙火，否則可處3千元以上、6千元以下罰鍰。

高公局表示，民眾行駛國道均應專心留意車前狀況，保持行車間距及車速，避免受跨年煙火影響放慢車速或臨停路肩，影響行車安全。依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第8款略以，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則等處汽車駕駛人3千元以上、6千元以下罰鍰。

高公局提醒，跨年期間將協請公路警察局加強巡邏驅離，取締違規車輛，如國1汐五高架、后里、台中至大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等路段，請民眾務必依規定行駛，減少追撞事故風險及避免受罰。建議假期間行駛新竹至台南路段的民眾，可改走台61快速公路，避開國道壅塞路段；另1月1日至2日每日7至24點將封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路，做好分流就能避開塞車。