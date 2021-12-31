Nvidia加速布局AI(人工智慧)及元宇宙，由於Nvidia所收購的Mellanox為連接器廠正淩(8147)主力客戶，讓正淩順利搭上Nvidia在AI及元宇宙等高速運算布局成長列車。正淩預估，明年Nvidia Mellanox業績可望雙位數增長，在通訊、工業及醫療產品同步成長下，正淩表示，明年業績成長率可望超越今年。

AI及元宇宙等新興應用重塑運算和資料中心架構，由於Mellanox(邁倫科技)是市場上Infiniband高速網路技術的領導者，全球超過一半以上的超級電腦與資料中心都採用Mellanox的網路介面卡與晶片，Mellanox於2020年獲繪圖晶片大廠Nvidia青睞並以70億美元完成收購，藉由收購Mellanox，搭配Nvidia的GPU與AI晶片，讓Nvidia擁有從AI運算到連網端到端的技術、從處理器到軟體完整產品，以及可大規模擴展下一代資料庫中心能力，對Nvidia布局AI、雲端/邊緣運算及元宇宙等領域是如虎添翼。

由於Mellanox長期以來是正淩重要客戶之一，Mellanox的400G光通訊I/O介面搭配散熱器最新架構已採用正淩的OSFP解決方案並用於最新高速資料中心。隨著Mellanox配合Nvidia積極搶攻AI、元宇宙等各項新興應用，為正淩未來營運增添新動能；目前Mellanox約占正淩營收10%，正淩預估，明年占比可望持續提升。

正淩於2017年組織再造，將產品聚焦MATIC(醫療、航太、運輸、工業及通訊)五大市場，開發著重高速、抗震、強固、抗衝擊及防水需求連接器，公司亦與信邦(3023)策略聯盟，產品布局成果自今年開始顯現，今年前3季稅後盈餘為3577萬元，年增84.2%，累計前11月合併營收為9.13億元，年增34%。

在通訊、工業及醫療產品同步成長下，正淩表示，明年上半年業績可望比今年同期好，全年業績可望較今年成長。