台中市大肚區營埔一街，今天早上近11點鐘左右，有民眾發現一名女子倒臥在路旁，趨近查看發現其胸前插著把刀，經緊急送醫救治仍宣告不治。台中市警局烏日分局表示，目前確定死者為45歲周姓女子，兇手疑似為其弟但尚未到案，仍在追查中。

警方表示，今天上午近10點鐘左右，有民眾報案指稱看到一名女子倒臥路旁，原以為是車禍被撞的，但趨前查看，發現女子身上血流不止，且胸前插著把刀，一旁還停有機車及安全帽，趕忙報警處理。