疑姊弟紛爭 台中女「胸前插刀」倒臥路旁身亡 14:442021/12/31 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名周姓女子上午被發現倒臥在大肚區營埔一街路旁。(民眾提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大肚區營埔一街，今天早上近11點鐘左右，有民眾發現一名女子倒臥在路旁，趨近查看發現其胸前插著把刀，經緊急送醫救治仍宣告不治。台中市警局烏日分局表示，目前確定死者為45歲周姓女子，兇手疑似為其弟但尚未到案，仍在追查中。 警方表示，今天上午近10點鐘左右，有民眾報案指稱看到一名女子倒臥路旁，原以為是車禍被撞的，但趨前查看，發現女子身上血流不止，且胸前插著把刀，一旁還停有機車及安全帽，趕忙報警處理。 台中夜店「多人混戰」影片曝光！ 8男暴氣開打 通通被送辦 痛心！南韓男酒駕撞死台女被判8年 法院竟認「量刑過重」違憲 #台中 #大肚 #兇殺 #刀 #胸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南科機車焦屍案 凶嫌刺殺情敵再縱火 04:102021/12/30 地方新聞 慶功宴變調 骨董藝品富商輪流性侵醉正妹 法官怒了 12:172021/12/30 社會 冷血碩士女國小走廊弒父 機車踏板運屍拖3公里「腿磨到見骨」 16:282021/12/30 社會 啃老逆女聯手男友 榔頭猛砸殺父 04:102021/12/31 社會新聞 10年妻拋腦後 男下面癢癢 竟摟檳榔妹爽快連結 11:352021/12/30 社會 禦寒篇／智能圍巾暖手枕 保暖又時尚 04:102021/12/31 時尚消費 碩士賣房 陳昱帆拚上店長一圓夢想 09:002021/12/31 財經 緊咬蔡英文論文門 林環牆再拿出文書「鑑定資料」：被逮個正著 08:092021/12/30 政治 獨》67歲林青霞斜槓唱京戲 分享好友名單驚見這個「亮點」 11:052021/12/31 娛樂 南海漂浮幽靈坦克打撈上岸 真相曝光大出意料之外 22:172021/12/30 兩岸 靠老爸的錢出國！ 碩士女返台成啃老族 冷眼看男友殺父 07:512021/12/30 社會 陷阱籠入侵大雪山賞鳥勝地 愛鳥人士解救5保育雀鳥 18:192021/12/30 寶島 代言張庭微商全出事 3大咖藝人演藝事業毀 11:392021/12/30 娛樂 社會熱門新聞 殺父碩士情侶親密合照曝！ 家屬再出面還原「沒聲請保護令」始末 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 疑姊弟紛爭 台中女「胸前插刀」倒臥路旁身亡 - 社會 台中弒父碩士女是學霸 閨蜜曝內向乖乖女「這時間點」變了 - 社會 狠心殺父碩士女正面照曝光 狂曬外國出遊照喊「以為到西門町」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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