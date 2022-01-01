這起意外發生在查摩與克什米爾格德拉（Katra）的毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine）外。事件發生於當地時間凌晨2時45分(台灣時間同日5時15分)；疑似朝聖的旅客口角並互相推擠，連鎖反應下釀成踩踏悲劇。

根據印度媒體1日報導，印度西北部查摩與克什米爾的一間神廟，因大批人潮湧入廟裡參拜，導致發生踩踏致死意外，至少12人死亡、20人受傷(另一說13人受傷)。目前朝聖活動已完全暫停。

這起意外發生在查摩與克什米爾格德拉（Katra）的毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine）外。事件發生於當地時間凌晨2時45分(台灣時間同日5時15分)；疑似朝聖的旅客口角並互相推擠，連鎖反應下釀成踩踏悲劇。

A high level inquiry has been ordered by Government, into the stampede incident, at Shri Mata Vaishno Devi Shrine.

The committee will be headed by Principal Secretary to Govt, Home Department.

The other members are ADGP Jammu and Div Com Jammu. #matavaishnodevi #JammuAndKashmir pic.twitter.com/VH48KqOw2w — Gulistan News (@GulistanNewsTV) January 1, 2022

接獲通報後，當地警方隨即趕往現場進行救援。印度總理莫迪除表達哀悼致意外，也承諾會為死者家屬提供20萬盧比的慰問金（約新台幣7萬4000元）、傷者則5萬盧比。當地政府也加碼，宣布死者提供100萬盧比，傷者則有2萬盧比的慰問金。

The incident occurred around 2:45 am

Mata #Vaishnodevi shrine stampede 12 dead, 20 injured #Katra pic.twitter.com/dY0Wq9Piyl — Pooja mehta (@Poojamehta001) January 1, 2022

當地醫療體系指出，由於多名傷者傷勢嚴重，死亡人數恐怕再上升。毗濕諾女神廟海拔約5200英呎(約1585公尺)，有電動車和纜車供朝聖者接駁，每年約吸引100萬人前來此處。