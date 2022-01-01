根據印度媒體1日報導，印度西北部查摩與克什米爾的一間神廟，因大批人潮湧入廟裡參拜，導致發生踩踏致死意外，至少12人死亡、20人受傷(另一說13人受傷)。目前朝聖活動已完全暫停。
這起意外發生在查摩與克什米爾格德拉（Katra）的毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine）外。事件發生於當地時間凌晨2時45分(台灣時間同日5時15分)；疑似朝聖的旅客口角並互相推擠，連鎖反應下釀成踩踏悲劇。
接獲通報後，當地警方隨即趕往現場進行救援。印度總理莫迪除表達哀悼致意外，也承諾會為死者家屬提供20萬盧比的慰問金（約新台幣7萬4000元）、傷者則5萬盧比。當地政府也加碼，宣布死者提供100萬盧比，傷者則有2萬盧比的慰問金。
當地醫療體系指出，由於多名傷者傷勢嚴重，死亡人數恐怕再上升。毗濕諾女神廟海拔約5200英呎(約1585公尺)，有電動車和纜車供朝聖者接駁，每年約吸引100萬人前來此處。
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