春風（左）讓小演員姜仁在他的刺青上作畫。（許傑輝提供）

許傑輝的新書在元旦上架，是一本勵志的讀物。（許傑輝提供）

許傑輝新年好消息不斷，在1月1日推出新書《我不是最耀眼的但可以是最努力的》，紀錄自己多年來「陪榜」的心境，他表示自己從事演藝工作多年，雖獲金鐘獎多次入圍肯定，但始終沒緣拿獎，於是紀錄下心情寫成書，笑說：「市面上教人成功的書很多，我的書是教人如何面對失敗。」

許傑輝在書中分享一些自勉的金句，例如「我跑得比較慢，可能也跑得不夠好，但仍然一直努力往前跑」、「讓我永不放棄的最重要原因是熱情，你的生命中有沒有哪件事是隱藏著這股熱血」，他形容這不是1本文學鉅作，但希望讀者看了能有不同的新想法。

同樣在元旦當天，國際兒童影展公佈入選名單，許傑輝執導的短片《88海水浴場》入選台灣獎，是許傑輝的作品繼東京國際短片節、芝加哥國際兒童影展、高雄國際電影節、金穗獎後，第5度獲影展入圍肯定，

許傑輝分享短片男主角春風收買小演員頗有一套，雖然渾身刺青初登場有嚇到小朋友，但他將身上的刺青當成繪本，讓小演員在他的刺青上塗鴉作畫，很快就收服小演員的心，許傑輝看到這1幕覺得相當有愛，於是就拍起來放到正片中。另新年剛到，回歸演員身分的許傑輝有兩項重點工事要忙，電影版《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於今年開拍、去年演出新戲《愛的混混》也在不久前殺青準備宣傳。