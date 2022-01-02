肚子常常異常疼痛千萬別硬撐，一名30歲女子因為習慣吃止痛藥緩解腹痛，沒想到反覆發作後，隔天被家人發現全身僵硬已經死亡，送醫照超音波驚見肚子全都是血，醫師診斷為子宮外孕破裂，以致流血流到死亡。

婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》節目中分享病例指出，這名30歲女子，每次肚子痛都自行吃止痛藥，日前在某一次暴痛後依然沒有就醫，沒想到吃藥後竟一覺不醒，隔天早上被家人發現時已經全身僵硬死亡。

女子被送醫後馬上照超音波，一檢查才發現，肚子裡面都是血，診斷為子宮外孕破裂，流血過多死亡。鄭丞傑表示，該女子腹腔整個隆起，估計有3000c.c.的血積在肚子裡，但她自己都不知道，又因吃止痛藥昏睡，因此像是溫水煮青蛙，整夜流血流到死亡。

鄭丞傑指出，因子宮外孕破裂致死的案例在台灣算滿少見，因為現在醫學發達、就醫方便，通常都不會到那麼晚才發現，他提醒子宮外孕三大症狀，若出現下腹反覆疼痛、月經晚來超過一周及異常出血，就要特別注意並及早就醫。