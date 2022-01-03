總統蔡英文論文門爭議持續延燒，資深媒體人彭文正、學者林環牆、賀德芬等人追查數年，相關爭議卻未平息。國民黨台北市議員游淑慧分析，她個人認為，蔡英文總統的論文「只要民進黨執政的一天，不管2024總統是誰，都一定跟蔡英文綁在同一條船上，因此也很難會有水落石出的結果。

游淑慧2日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，不曉得大家還記不記得，蔡英文曾說她在康乃爾的指導教授過世了，但真相卻是老師還在世，不關心老師也不能這樣，且口試委員到底有什麼是不能提的？整個求學過程，真的是很虛幻、很詭異。

對於論文爭議，究竟能不能水落石出？游淑慧直言，她個人認為，「只要民進黨執政的一天，不管2024總統是誰，都一定跟蔡英文綁在同一條船上，因為今天如果真的承認財蔡英文學歷造假，那民進黨2次執政，前總統貪汙，現任總統學歷被爆造假，那民進黨全黨還要不要混了？」

游淑慧強調，教育部把蔡英文過去在政治大學的學術檔案，列為機密封存到2049年，完全就是蔡英文自己把學位問題，弄得讓外界不可信，因為學歷證明，明明就是一件很簡單的事，她卻把學歷檢驗問題弄成這樣，「一國總統變成這個樣子，我覺得蠻可悲的，有必要把自己的學歷不講清楚嗎？」