歌手安伯政在歌唱選秀節目《超級星光大道》進入十強，成為星光幫的一員，他渾厚又帶有磁性的嗓音，獲得評審張宇評為十強中音質最好的一位，隨著安伯政近年淡出螢光幕，他則現身在台南某冷氣行上班，不過安伯政近況卻被形容是「苦拚10年夢碎『今改行當冷氣工』心酸現況曝光」，對此，安伯政也大器回應了。

擁有好歌喉的安伯政，以台語歌《腳踏車》闖出名號，安伯政除了是星光幫的一員，他嗓音渾厚帶有磁性，粗獷中帶有溫柔，也獲得評審張宇評為十強選手中音質最好的一位，詮釋歌曲具有個人風格，而安伯政除了唱歌，他也有參與戲劇演出，陸續在《世間情》、《甘味人生》、《戲說台灣》等戲擔任配角。

隨著安伯政近年淡出螢光幕，他則現身在台南某冷氣行上班，負責賣冷氣、安裝和修理冷氣，不過安伯政近況則被粉絲專頁「人生向前走」形容是：「昔被張宇大讚好歌喉！男歌星苦拚10年夢碎『今改行當冷氣工』心酸現況曝光...」，對此，安伯政則現身回應：「謝謝大家的鼓勵跟支持，所有的經歷都是好的！認真過生活就是了」，大器回應獲得網友狂讚。

其實，安伯政2007年出道後，他陸續推出單曲、專輯，安伯政也曾轉往戲劇發展，他體會過演藝工作的不穩定，曾在高雄新崛江開服飾店，但後來因囤貨成本高加上消費者多偏向線上購物，安伯政最後把店面收掉，現在安伯政除了當冷氣工，他也會上直播賣東西，收入還算是穩定。