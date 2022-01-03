6.0強震瞬間影片曝光 玻璃吊燈變海盜船 旋轉狂晃58秒太驚悚(影片來源/記者爆料網)

今(3日)下午突如其來的規模6.0地震讓許多人嚇傻了，有網友拍下家中水晶吊燈狂晃的畫面，吊燈像海盜船般足足搖了34秒，吊燈上的零件還被甩了下來，影片讓許多民眾看了心驚驚，不過也有人開玩笑表示：「為什麼他的比較好玩」。

搖很大！板橋18樓吊燈狂晃 大力搖擺逾30秒(影片來源/爆廢公社)

板橋一名女網友稍早在臉書「爆廢公社」發文，她家住在板橋一棟大廈的18樓，雖然人不在家，但原PO媽媽傳來家裡吊燈因為地震搖晃影片給她，並表示：「她說她決定換燈了，幸好沒被砸到」。

畫面中一座水晶吊燈因為地震而強烈旋轉狂晃，所幸吊燈擺動了34秒後並未砸下，但吊燈上的許多裝飾品隨著劇烈擺動，像天女散花般掉落在客廳各個角落，看起來相當可怕。貼文引起網友熱議，許多網友覺得恐怖，「好危險喔」、「這會嚇到血壓高」、「恐怖喔」，其他也有網友表示，「還以為聖誕老公公來了」、「媽媽好鎮定」、「只有我最搖擺」。

另外，網路社群「記者爆料網」有民眾上傳一段驚悚的影片，在台北市五星級「萊格天漾大飯店」內宴會廳的魚型吊燈，也因為地震劇烈擺盪碰撞，畫面相當可怕。