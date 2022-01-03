台灣3日晚間發生6級有感地震，民眾紛紛發文表示「超有感」，許多藝人也PO出地震當下狀況，網紅瑀熙、「台灣濱崎步」王彩樺不約而同都曬出家中吊燈劇烈搖晃的畫面，讓許多網友看了直呼「太可怕」。

網紅瑀熙3日在家中進行拍攝工作，地震一發生，她立刻在IG發文「地震！！！超級搖晃～大家沒事吧」，同時不忘拍下家中吊燈被震到狂晃的影片，影片中，可見瑀熙家中吊燈搖晃的程度十分驚人，瑀熙也表示自己當下第一個反應，是趕快呼喊身旁的人替她保護液晶電視螢幕，並透露「20幾樓被晃到頭超級暈」，可見這次地震威力之大。

瑀熙曬出影片後，不少網友看傻留言「為什麼同樣是地震瑀熙家的比較刺激」、「搖晃程度很像坐海盜船」、「好瓜張.. 可是看到妳還能發文我就放心了」、「電燈快點換掉」。

另外，女星王彩樺也曬出家裡水晶吊燈搖來搖去的畫面，連在1樓也感覺明顯搖晃，嚇傻直呼「第一次覺得頭好暈，左右上下，好晃哦，有點想吐」，許多粉絲也跟著喊「真的很恐怖」、「有夠暈」。