香港科技大學和墨爾本大學共同研究顯示，新冠變種病毒Omicron較其他變異株包含更多基因突變，但人體T細胞免疫反應，仍可有效應對Omicron帶來的挑戰。團隊稱，透過接種新冠疫苗或經感染新冠肺炎後所產生的T細胞，能有效清除被感染的細胞，並促進其他免疫反應，對控制病情惡化至關重要。該研究結果已刊於科學雜誌《病毒》。

早前有研究報告指出，新冠病毒Omicron變異株，能夠避開由疫苗接種或感染新冠肺炎後，所產生的抗體免疫反應，引起大眾憂慮。不過，香港科大及墨爾本大學團隊分析1500多個由新冠肺炎康復患者及已接種疫苗人士所產生T細胞識別到的、被稱為「抗原表位」部分的新冠病毒蛋白基因，結果顯示，Omicron難以透過突變，逃脫T細胞免疫反應的攻擊。

墨爾本大學教授Matthew McKay說，即使Omicron或者其他變異株能夠逃過人類抗體免疫反應的攻擊，人體T細胞免疫反應也能保護人體免受重症感染。

研究發現，在Omicron刺突蛋白中，能被感染新冠肺炎後康復及接受疫苗接種後，所產生的T細胞識別出來的抗原表位，當中只有20％出現突變。科大電子及計算機學系助理研究教授Ahmed Abdul QUADEER表示，在這些出現突變的Omicron抗原表位中，超過一半仍能被T細胞所識別。如果將分析範圍擴展至Omicron刺突蛋白以外的部分，逾97％有關病毒都沒有出現突變。

McKay補充：「總體來說，Omicron不太可能逃脫人體T細胞免疫反應的攻擊。我們預期接種疫苗和加強針後產生的T細胞免疫屏障將能繼續保護我們，並減少被Omicron或其他病毒變異的感染機率。」