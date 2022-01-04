PTT論壇表特版(Beauty)以「熱愛正妹」聞名，曾出過如「Z9神龍」（吳達偉）等「百曉生」等級的大神網友，2022年元旦表特版有網友發文，細數「2022年即將三十而立的女孩兒們」，其中從最早1月9日生日的主播虞承璇，2月的NONO辜莞允，6月的「學姊」黃瀞瑩、主播房業涵，9月的「小敏」吳心緹，10月的「林真心」宋芸樺、温貞菱、東奧國手「證件妹」吳佳穎，11月的「超偶」張語噥等，網友除推文虧：「你太閒哦」，也有人感嘆：「三十而泣」，更多人大推：「這篇真的用心」。

網友cjrmt在表特版發文說：「本單身狗死宅男，跨年時沒人陪，只好宅在家欣賞正妹圖過過乾癮，於是自己忍不住手癢又做了一些整理。三十而立，雖然已不同10幾20歲那樣的清純無敵，但對我來說，這個年齡的女人，微熟可口、又帶點少女的青春氣息，才是人生中最有魅力、最吸引人的時刻，就來回味一下女孩們最青春無敵的美好時刻吧！ 」

最接近「30而立」的「即將畢業正妹」，生日最早的是年代電視台新聞主播「虞承璇」，生日是1月9日，曾歷經三立新聞、壹新聞的她顏值姣好，於前(2020)年與華航機師張睿達結婚，令不少宅男粉絲心碎，但已婚的虞承璇經常在臉書分享美照，仍是廣大網友心目中的主播女神。

1月壽星還有1月10日生的李覓恩(黑澀會美眉-狗狗)、1月18日生的安婕希(Dears女團成員)、1月21日生的Dora謝雨芝(大學生了沒、食尚玩家)、1月22日生的郭純寧(伊林model)。接著是2月16日生的NONO辜莞允、3月9日生的Dewi簡廷芮(Dears女團成員、我的少女時代)、3月29日生的郭盈瑩(富邦Angels啦啦隊)、4月6日生的芳芸(IVI、全明星運動會S1-紅隊成員)。

5月壽星較多，包括5月2日生的「安喬」邱蔓綾(國光女神)、5月11日生的陳依依(國光女神、納豆女友)、5月18日生的鄔又曦、5月22日生的賴郁庭(本土劇《天之驕女》)、5月23日生的江宜蓉(《花甲男孩轉大人》、《火神的眼淚》)等，面孔相對生嫩但都仍青春無敵中。

6月10日生的是大名鼎鼎的「學姊」黃瀞瑩，她現任臺北市政府秘書處副發言人，極有可能投入年底縣市議員選戰，是台灣民眾黨極為看好潛力的「形象牌」，未來動向十分引人關注。緊接著還有6月12日生的「KIWI姊姊」莫允樂(東森幼幼台)，以及6月13日生的東森新聞主播房業涵，房業涵目前仍未婚，是宅男粉絲眼中的「黃金單身女神」。

然後是7月3日生的程雅晨（陳怡溱）(《我的老師叫小賀》)、7月26日生的葉芸希（葉倩宇）(《我的老師叫小賀》)、7月29日生的許安植、8月12日生的陳語安(我猜人不可貌相－制服美女)、8月12日生的Vanessa愛語莎、9月4日生的Teresa特蕾沙、9月11日生的李亦捷(《廢財闖天關》)、9月12日生的王沛語 (《女兵日記》)、9月14日生的焦凡凡(Wackyboys、社畜時代)、9月21日生的「反差女神」涵涵兒(直播主)、9月23日生的「派派」程冠喬(直播主)等。

9月24日生的吳心緹憑廣告「小敏」一角爆紅，甜美顏值堪稱青春無敵代表性妹子，她另還曾參加過全明星運動會S2及美少女時代等綜藝節目，另有「國民妹妹、小精靈」等暱稱，近年她在《惡作劇之吻》、《搖滾畢業生》、《浪花男神》等電視劇都擔任女主角，不只美貌出眾，演技也日漸受到肯定。

接下來的壽星有9月29日生的邱珮淇(《我的老師叫小賀》、黑澀會美眉-小豬)、10月3日生的安啾(youtuber)、10月5日生的林真亦(微笑女神、狼谷育樂台《星光歡樂城》) 等。

10月21日生的是江湖稱「撞臉夏于喬」的宋芸樺，她從出道作《等一個人咖啡》就一炮而紅，緊接著的《我的少女時代》的「林真心」更讓她紅透半邊天，長江後浪完全不給前輩女主角們喘息空間，憑雜草少女及鄰家女孩形象成為國民女神、全民妹子，未來發展仍不可限量。然後是10月21日生的黃安琪(台灣童星、《住左邊住右邊》)、10月22日生的陳樂樂。

10月23日生的温貞菱只比宋芸樺小兩天，她的母親是擁有西班牙裔祖先的菲律賓華人。她的父親擁有客家裔及日本裔祖先，擁有混血氣質美的她近期出演《斯卡羅》女主角「蝶妹」；2017年她以《最後的詩句》之演出，獲頒第52屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎獎項，成為該獎項當時最年輕的獲頒者之一。

10月25日生的「證件妹」吳佳穎也只比温貞菱小兩天，身為東奧中華隊射擊國手的她顏值超群，雖然還沒有憑成績在奧運會拿下獎牌，但受注目程度及討論度都已經破表；吳佳穎也經常在臉書分享美照，持續為更好的成績而練習努力中。再來的壽星是10月30日生的陳夢晨。

11月8日生的Sammy張語噥是超級偶像9冠軍，當年她面臨末代超偶的PK挑戰賽制，創下連贏25關的輝煌戰績奪冠，雖然共發行過9張EP，但在第7張之後才迎來第一張個人專輯《Sammy 1.0》，儘管擁有偶像級的外型且多才多藝，但張語噥其實是努力型的藝人，也在發片同年終於舉辦了個人演唱會。最後一位正妹則是11月9日生的「蚊子」賴薏婷(黑澀會美眉、Uni Girls統一獅啦啦隊)。

鄉民回應：「挖你92系的喔，也蒐集太完整」、「推學姐跟小敏」、「感謝整理，都很正」、「學姐跟吳佳穎放在一群靠長相吃飯的竟然不輸」、「你也太猛每次30歲都知道有誰」、「宋芸樺要30ㄌ！她不是還在林真心嗎」、「這篇真的用心，大推」，對屆齡正妹們也是好評如潮。