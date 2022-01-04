藝人郭彥甫近年跨足藝術圈的表現有目共睹，沒想到日前在他12月31日生日時，卻有一名疑為藝術圈前輩的網友出言不遜，看似祝賀慶生卻又附帶一句「劣質藝人」，讓郭彥甫忍不住發怒回嗆；怎料對方不但沒道歉，反而砌詞狡辯說：「只是玩笑話，是你太敏感」，郭彥甫對此霸氣說：「敏感是我的職業」，表示雖尊重對方是長輩身份，但仍希望對方「先自重而後人重之」。

藝人郭彥甫近年淡出演藝圈，成為全職畫家投身藝術創作，日前（12月31日）他在臉書發文慶祝42歲生日，卻突遭網友嗆「生日快樂，劣質藝人」，郭彥甫不甘示弱回覆他：「還是稱您一聲前輩！我是郭彥甫，你好！我二月有展覽，你過來吧！我需要理性的學習，我幫你付高鐵票，聊聊！看看藝術發生什麼事了！」郭彥甫接著說：「給你踩，沒差！沒啥好說的！你屌到炸。」貌似知道對方「身分」而引發關注。

孰料，對方突然更改留言變成「優質藝人」，並表示：「本來只是玩笑話，是你太敏感。」郭彥甫直言：「敏感是我的職業，對您尤其敏銳，看你年紀也一把了，得懂的玩笑，別變笑話一把。劣不是個玩笑，選擇挑釁這世界得不到尊重的，我能尊重你的長輩，但你得自重先。」

對方還不罷休，接著針鋒相對回應道：「我要踩你幹嘛給你祝賀，其次我的畫評只對已經頂尖的進行評論，從過去文章可看出，不爽已跟你解釋，不要太敏感。」郭彥甫則說：「有本事把沒被發現的藝術家寫成角才是真本事。」雙方你來我往的留言紀錄後來已全部被刪除。郭彥甫事後表示：「作品被批評可以接受，但人格的踐踏是底線。」