工業電腦廠樺漢(6414)擬透過私募引進策略投資人對象揭曉，科技巨擘Google旗下Google International LLC將以每股226.92元認購4880張私募普通股，約斥資11.07億元取得樺漢4.6％股權、成為第三大股東，透過入股投資深化合作、拓展工業元宇宙等領域商機。

樺漢為引進策略投資人，4日下午召開股臨會通過私募普通股案，授權公司自決議日起1年內，一次辦理不超過5000張私募普通股，募集資金將用於充實營運資金、償還銀行借款、償還國內第三次可轉債、行使賣回權或償還海外首次可轉債等多項用途。

樺漢在股臨會後召開董事會，通過私募普通股定價及應募人資訊等相關事宜，並公告將由Google International LLC以每股226.92元認購取得488張私募普通股，較4日收盤價251元折價約9.6％。以此推算，相當於斥資11.07億元取得樺漢4.6％股權。

據了解，此次為Google International LLC首度投資入股台灣上市櫃公司，完成交易後將成為樺漢第三大股東。由於雙方簽署保密協議（NDA），樺漢未透露雙方合作細節，但預期可開拓不同層面客戶，加速公司業績成長、提升營運競爭力，對股東權益有利。

樺漢去年10月中宣布與Google Cloud成為策略合作夥伴，為全球開放式智聯網（AIoT）雲端平台數位轉型，結合數位化即服務（DaaS）策略與Google進階雲端解決方案和服務，鎖定10大高成長利基市場打造全新商業模式，搶攻龐大需求商機。

同時，Google與樺漢簽署合作備忘錄，計畫針對免手持工業作業設計的穿戴式電腦Glass Enterprise Edition 2、採用Google雲端技術企業用視訊及協作平台的Google Meet開發及經銷Google設備與解決方案，並開發符合Google Meet標準的硬體設備及周邊裝置。