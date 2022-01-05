就讀某大學的李姓男子，去年9月某晚心情不佳在北市萬華區閒晃，搭訕一名11歲的女童，表示自己心情不好，請女童摸他頭髮安撫，豈料李男得逞後，竟將女童帶到暗巷，脫掉其鞋襪，對女童腳趾又親又舔，結束後還禮貌說「謝謝」。女童母親得知後立刻報警，台北地檢署日前偵結，依加重強制猥褻罪，起訴李男。

據ETtoday新聞報導，去年9月某晚，李男因心情不佳，在萬華街頭閒晃，搭訕一名年僅11歲的女童，表示自己有精神疾病、心情不好，希望女童摸摸他的頭髮安撫，善良的女童照做。

起料李男接著竟將女童帶到暗巷，要求女童脫下鞋襪，接著開始對她的腳趾又吸又舔，幸好女童的母親打電話來找她，中斷李男行為，將女童鞋襪穿回，還禮貌說謝謝。

女童返家後告知母親，母親立即報警。警方循線將李男約談到案，他坦承全部行為，卻表示自己有多重人格、躁鬱症等精神疾病，身體裡有另一個聲音要他這樣做，他聽命行事。台北地檢署日前偵結，依加重強制猥褻罪，起訴李男。

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