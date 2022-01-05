台北遠東香格里拉與知名保養品牌雪花秀首度跨界合作，自1月8日至2月27日於飯店38樓馬可波羅酒廊推出周末限定「雪花秀蔘情新年下午茶」，德籍甜點行政主廚法蘭克（Frank Braun）精選食材創意設計，運用雪花秀最經典獨特的人蔘入饌，變化出各式精緻甜品與鹹點，活動期間享用午茶還可獲贈香格里拉貴賓專屬「雪花秀獨家尊榮養膚五件禮」，下午茶每位1280元+10％，含12道特製款甜點、鹹點與粉紅氣泡酒一杯。

馬可波羅酒廊「雪花秀蔘情新年下午茶」主廚推薦茶點「韓式烤美國牛肉包」，呼應來自韓國的文化，將嚴選美國牛肉薄切，接著以獨門醬料醃製入味，再將其煎至完美熟度，最後以中式刈包夾入韓式烤牛肉與生菜，一口咬下，立刻感受到牛肉的細緻口感與生菜的爽脆。

「吉拿棒佐紅寶石人蔘巧克力香堤」為讓少女心噴發的粉紅系甜點，香脆的吉拿棒為甜點主體，搭配加入紅寶石巧克力的香緹鮮奶油，使之呈現浪漫粉色，再以些許人蔘提味。「人蔘布蕾檸檬皮絲」是以法式布丁塔加入些許美容補氣的人蔘，密實又柔軟的口感，最後再加上檸檬皮絲點綴，創造多重風味。主廚特別選用了圓形小罐裝，看起來像極了精緻的乳霜，呼應雪花秀熱銷商品「滋陰蔘回彈霜」。

「人蔘荳蔻蜂蜜蛋糕」以小巧可愛的圓柱體呈現，還特別加入了溫暖脾胃的荳蔻與補肺降火的人蔘，讓鬆軟甜蜜的蜂蜜蛋糕不僅增添多層次的風味，也別具養生概念。「人蔘糖糖盒」將甜蜜天然的蜂蜜人蔘糖、Ｑ彈有嚼勁的人蔘棉花糖及香氣馥郁的人蔘荳蔻松露巧克力，裝進繽紛迷人的小鐵盒之中，並在下層灑滿巧克力豆，就像打開魔幻寶盒一般。

「人蔘銀耳湯」是將銀耳以大火煮出黏液後，加入同為養生聖品的人蔘，為美容養顏的甜湯。