今天是二十四節氣的小寒，隨著天氣轉冷許多人開始吃火鍋暖身子，但醫師警告，火鍋沾醬像沙茶醬、豆腐乳等鈉含量高又過鹹，若吃很鹹很辣的火鍋沾醬，恐使血壓升高、血管收縮，容易導致動脈硬化，不僅會使腸子蠕動變差，嚴重甚至會導致缺血性腸壞死，必須切除腸子。

心臟外科醫師袁明琦在《健康好生活》節目指出，自己的一名50多歲好友非常愛吃火鍋，且一定要沾滿滿的沙茶醬、豆腐乳，他指出，這壞習慣可能會導致血壓升高。

袁明琦解釋，高血壓病人在冬天血壓會起起伏伏，病人又久病成良醫，血壓高時會自行增藥，過幾天血壓變低又停藥，加上冬天喜歡吃很鹹很辣的東西，鹽分一多血管收縮之下，血壓就會飆高。他比喻，人肚子裡的腹部主動脈就像高速公路，供應肝臟、脾臟、腸子等血液流動的血管則是交流道，當血壓高又吃太鹹，這些血管就容易動脈硬化。

袁明琦指出，一旦動脈硬化不僅會使腸子蠕動變差，還會因為腸子或器官缺血而肚子痛，嚴重者甚至出現缺血性腸壞死，須切除整個器官。

要如何分辨腸動脈硬化症狀，袁明琦表示，腸動脈硬化與腸胃炎一樣都會肚子痛，但腸胃炎是上吐下瀉，腸動脈硬化則是偶爾肚子痛、沒什麼拉肚子，如果本身有三高、或被診斷過頸動脈狹窄、心臟做過繞道手術，這時就要高度懷疑，腸子血管有動脈硬化，建議為了健康著想，盡量別吃又鹹又油的醬料。