女星王晴拍過《世間情》、《甘味人生》等八點檔打開知名度，清甜外型被封為「本土劇林志玲」，經常透過社群網站與粉絲分享生活點滴的她，稍早透露因為腸子炸痛送醫治療。

王晴昨(26日)在IG發布一則限時動態，她提到自己「腸子炸痛」，在極度不舒服的情況下，整天都沒有吃東西只能喝水，但也表示「可是現在突然好想吃炸物」，沒想到相隔數小時再更新動態，只見她躺在病床上吊著點滴，並表示「等待檢查」，還附上一個哭臉符號，可見心情相當無奈，也讓許多粉絲關心她的近況。

王晴稍早透露自己腸胃不適。（圖／serena_wang_qing IG）

王晴透露已送醫檢查。（圖／serena_wang_qing IG）

王晴表示早上6點多就痛醒，一直忍到晚上九點才到醫院就醫，因為不明急性腹炎，跑了兩家醫院急診，不過檢查結果及指數都正常，雖然醫生建議住院觀察三天，但由於有要事處理，加上不想浪費醫療資源，因此先簽切結書不住院，若真得很痛再回醫院治療，目前則是已經在家休養，但也慶幸有好友協助送醫，讓她不禁感嘆：「獨居的人真的需要一個好鄰居，之後沒有你怎麼辦」。

王晴目前已經返家休養（圖／serena_wang_qing IG）

王晴今年過七夕情人節時，雖然與好姐妹一起過，但自爆單身已5年的她，不禁感嘆「其實我真的是一個很需要有另一半陪的人」，但也不忘勉勵跟她一樣單身的女性，「姐妹們，其實我們都很美好，不需要找不適合的人湊合著過，每次受的傷和流的淚，相信總有一天老天把幸福會加倍送還給我們的，希望我們都一起變得更好，我愛妳們！」