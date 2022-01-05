慧洋-KY(2637)2021年12月營收20.61億元，年增82.7％，營業利益為10.26億元，年增269.72％，稅前淨利為11.08億元，年增279.97％，每股稅前盈餘則為1.48元。累計2021年營收為191.69億元，稅前淨利為82.81億元，每股稅前盈餘為11.09元，為公司創立以來首次賺逾一個股本，全年營益率維持40％以上高水準表現。

受惠海上運輸供需失衡，散裝船舶供不應求，2021慧洋換約漲幅高達7成；2022年雖因基期較高，仍樂觀有25％的換約漲幅。

慧洋2021年全年總計交付7條新型節能散裝船舶，處分10艘船舶，2022年預計將有6艘新船加入營運，集團目前船隊規模為134條，平均船齡為7年。距離國際海事組織（IMO）公告最新環保法規上路僅剩一年，預計市場上8成船舶會受到影響，慧洋未來將積極與船廠及技術顧問合作，持續打造新型節能船舶，以面對環保法規的挑戰。