日本女團AKB48的26歲成員入山杏奈，長相甜美擁有高人氣，8年前卻在握手會上被攻擊，導致手被砍傷，儘管她逐漸揮別過去陰影，還拍攝寫真集大秀性感身材，但至今右手小指骨折留下疤痕，日前她直播時更無預警宣布3月將退出AKB48，結束長達12年的偶像生涯。

入山杏奈14歲就加入AKB48，年紀輕輕就在演藝圈奮鬥，2014年5月她在握手會上遇襲，一名男子梅田悟佯裝成粉絲靠近，再以鋸齒狀利刀狠砍，入山杏奈和隊友川榮李奈血濺現場，事後梅田悟遭捕，她和川榮李奈卻活在陰影中，飽受精神折磨，川榮李奈甚至因此退隊。

入山杏奈的右手當時幾近廢掉，連筷子都拿不起來，還留下後遺症，她的手指不自然扭曲，連中指都舉不直，多次被發現右手會顫動，傷勢照曝光後讓大批粉絲都十分心疼，入山杏奈也曾氣憤表示絕不原諒嫌犯，這些年她努力揮去陰影，工作行程滿檔，不僅演出恐怖遊戲改編電影《青鬼》，更拍攝了寫真集。

2018年入山杏奈曾到墨西哥留學，還在當地演出劇集，回到日本後更拍攝了《點讚！光源氏》，看似生活終於恢復正常，然而日前入山杏奈卻在直播時突然宣布，她將在3月中離開AKB48，她坦言經過12年來的努力，是時候向前邁進，消息一出，儘管粉絲十分不捨也紛紛祝福她。